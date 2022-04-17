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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 3 bin 268 vaka, 17 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 268 vaka kaydedildi, 17 kişi öldü.

Bir günde 153 bin 318 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 14 bin 952.

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‘Yönelik’e yönelme!

Özellikle gazetecilerimizin ‘yönelik’ düşkünlüğünün farkındasınızdır. Bu düşkünlüğe uyup cümlemizi şöyle kurmalıydık aslında: Özellikle gazetecilerimizin ‘yönelik’e yönelik düşkünlüğünün farkındasınızdır.