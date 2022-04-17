Son 24 saat: 3 bin 268 vaka, 17 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 268 vaka kaydedildi, 17 kişi öldü.
Bir günde 153 bin 318 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 14 bin 952.
Yaramazlara biraz batar!
Yaşadığımız kentler beton deryasına dönmüşken İstanbul’un göbeğinde kurulu, endemik türlerin bulunduğu, öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü botanik bahçesi neden kurutulur? Yoksa Diyanet ve müftülük yaratılanı yaratandan ötürü de mi sevmiyor?
Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ düzenine karşı direnişin maskotuydu ‘Beşiktaş.’ Akademisyenlerle beraber rektörlüğe arkasını dönmeyi de ihmal etmeler Beşiktaş 3 Nisan’da ölünce bayrağı ‘Dede’ devraldı.
“Türkiye’de yaşanan birçok olay bilim kurgu romanlarından gerçek hayata uyarlanmış gibi. Batı’da bilim kurgu diye anlatılan ve yazılan konular, bizim buralarda normal yaşamın bir parçası.”
Kendi hayatından izler taşıyan ilk kitabı ‘Çelişki Nedir Bilmez Lezzet’in Geçmiş Zaman Maceraları’ yayınlayan Vardan’la çocukluğunu ve 70’lerin popüler kültürünü konuştuk.
Özellikle gazetecilerimizin ‘yönelik’ düşkünlüğünün farkındasınızdır. Bu düşkünlüğe uyup cümlemizi şöyle kurmalıydık aslında: Özellikle gazetecilerimizin ‘yönelik’e yönelik düşkünlüğünün farkındasınızdır.