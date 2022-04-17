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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘saray ve şürekası’na sığınmacılarla ilgili dört soru


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara sığınmacılarla ilgili dört soru sordu.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, 11 Nisan’da İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’na sitem ederek üç soru sormuştu: “1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?”


CHP lideri bugünkü Twitter paylaşımında önceki sorularını hatırlatarak şunları yazdı: “Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç iki yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir.”

Kılıçdaroğlu’nun sorduğu sorular şöyle:

  • Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
  • Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
  • Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
  • Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek, neden izin veriyorsunuz?

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