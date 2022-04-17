Soylu’dan ABD’ye: Sizin hakkınızda rapor yazarsak o zaman yandı gülüm keten helva

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı dış politika raporuna ilişkin, ‘Sizin bizim hakkımızda rapor yazmanız değil, biz sizin hakkınızda rapor yazarsak esas o zaman yandı gülüm keten helva’ dedi.

İstanbul’da, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kollarının düzenlediği sahur programına katılan Soylu şöyle konuştu:

“Orada diyor ki Türkiye, FETÖ ve PKK’ya haşin davranıyor. Onlar terörist değil. Onlar siyasi tutuklu. Yani biz onları siyaset sebebiyle tutuklu hale getirmişiz diyor. Yetmedi. İçişleri Bakanlığı’nı eleştiren büyük bir paragraf açıyor. Biz PKK’ya ve FETÖ’ye karşı şiddetle mukabele ediyormuşuz.

‘Erkeğin erkekle, kadının kadınla evlenmesini istiyorlar’

Amerika şöyle istiyor; dünyanın her yerinde erkeklerle erkekler evlensin. Kadınlar da kadınlarla evlensin. Ya siz evleneceksiniz, Lut kavmi gibi olacaksınız, haşr olacaksınız. Ben size ne diyeyim? Biz neymiş, buna müsamaha göstermiyormuşuz. FETÖ’ye müsamaha göstermiyormuşuz. PKK’ya müsamaha göstermiyormuşuz. LGBT’ye müsamaha göstermiyormuşuz. Türkiye huzurlu bir hale gelmiş ve bu huzurlu hale gelmelerinden de bunlar rahatsızlanmış. Sizin bizim hakkımızda rapor yazmanız değil, biz sizin hakkınızda rapor yazarsak esas o zaman yandı gülüm keten helva.

‘PKK’ya generalini gönderdin’

Sen daha dün kendi generalini PYD/PKK terör örgütünün bir sözde yöneticisine göndermedin mi binlerce TIR silahla beraber? Onlar Türkiye’nin huzurunu ve birliğini bozsun diye göndermedin mi? Sen vakıfların vasıtasıyla Türkiye’deki birtakım sözde gazetecilere paralar yağdırıp bu ülkede 15 Temmuz darbesi dahil olmak üzere bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozabilmek için her türlü iftiralar attırmadın mı? Sen 15 Temmuz darbesinde sayın cumhurbaşkanımızın uçağı havadayken birilerine nerede olduğunu göstermek için yayınlar yapmadın mı?”

Yazılan raporun hiçbir anlam ifade etmediğini belirten Soylu şöyle devam etti: “Burada birtakım muhabirlerin ileri geri ortaya koydukları süreçlerin dışında hiçbir şey ifade etmiyor. Ne kadar çatlarsan çatla. Biz PKK’yı gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Biz FETÖ’yü gömdük, gömmeye devam ediyoruz. Batı’da ne kadar muhafaza etmeye çalışırsanız çalışın. Bize hangi musallatları ortaya koymaya çalışırsanız çalışın. Herhangi bir başarı elde edemezsiniz.“

‘O sene bu sene’

Gençlik yıllarında çok maça gittiğini ve şampiyonluk gördüğünü dile getiren Soylu, “Bu sene o sene inşallah. Çocukluğumuzda çok maça gittik, gençliğimizde de çok maça gittik. Biz şampiyonluklar gören bir nesiliz. Siz de inşallah şampiyonluk göreceksiniz. Rahmetli annemin okuldan, öğretmenimden izin alırken nasıl zorlandığını bilirim maçlarda” ifadelerini kullandı.