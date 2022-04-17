Tekirdağ’da atık sularıyla dereyi kirleten geri dönüşüm tesisine 500 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi’ne atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesilerek faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre ilçeden geçen Kamara Deresi’nin renk değiştirmesi üzerine dün İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden incelenmek üzere numune aldı.

Müdürlük açıklamasında ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kirliliğin, plastik çapak yıkama ve granül üretimi konusunda faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinden kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

İzin ve lisans belgesi yok

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından Çevre Kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza cezası kesilerek faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup ayrıca cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”