Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tekirdağ’da atık sularıyla dereyi kirleten geri dönüşüm tesisine 500 bin lira ceza


Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi’ne atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesilerek faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre ilçeden geçen Kamara Deresi’nin renk değiştirmesi üzerine dün İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden incelenmek üzere numune aldı.


Müdürlük açıklamasında ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kirliliğin, plastik çapak yıkama ve granül üretimi konusunda faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinden kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

İzin ve lisans belgesi yok

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından Çevre Kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza cezası kesilerek faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup ayrıca cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.”

SON HABERLER

İnsanlık kaybederse herkes kaybeder

Türkiye’nin -benzeri en azından bizim tarihimizde olmayan- bir sığınmacı sorunu var bugün… Bugün iktidarın da muhalefetin de sığınmacı meselesine yaklaşımı, tamamıyla ülkeyi esir almış oy hesaplarına bağlı. İki taraf da bu meseleden en çok oyu nasıl çıkaracağı dışında hiçbir şey düşünmüyor.

Zeytinliğe AVM yattı, sahile gökdelen dikelim!

Zeytinlik alana alışveriş merkezi yaptırmaya kalkan Balıkesir’e bağlı Burhaniye ilçesinin belediyesi şimdi de sahile 11 katlı otel projesi uğruna imar planını değiştirdiği için hedefte. Projeyi iktidarın ‘çılgın proje’lerine benzeten çevreciler “Sahilimizde gökdelen istemiyoruz” diyerek kampanya yürütüyor.

Ayvalık’ta bir tuhaf inşaat: Kültürel miras yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Tavuk Adası’nda ‘ne olduğu bilinmeyen’ bir inşaat çalışması başlatıldı. Ne olduğu bilinmiyor çünkü inşaat malzemelerinin yığıldığı alanda inşaata dair bir tabela bile yok. “Ruhsat alınmış mı? Alındıysa ne kapsamında alındı?” sorularının yanıtı da yok. Çünkü hem belediye hem arazi sahibi soruları yanıtlamıyor.

Kenar mahallenin yeni nesli, umut, kanaatkârlık ve öfke…

Aynı şehirde, aynı ilçede, birbirine biraz uzak mesafedeki mahallelerde bambaşka hayatlar yaşanıyor ve hali vakti yerinde olanları bilmem ama yoksul kesimin çocukları diğerlerinin yaşamından haberdar. Mutsuz, geleceksiz ve kızgınlar.