HDP kongreye gidiyor: Türkiye’yi birbirine benzer iki kutba mahkûm bırakmayacağız

HDP Parti Meclisi (PM) Ankara Balgat’ta bulunan ek binasında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi HDP’nin 5’inci olağan kongresinin tarihi. İki dönem kuralı nedeniyle eş genel başkan Pervin Buldan’ın aday olmayabileceği konuşuluyor.

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PM toplantısının açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Covid-19 pandemisi nedeniyle il ve ilçe kongrelerini zamanında yapamadıklarını ve bu nedenle 5’inci olağan kongre programının sarktığını söyledi.

Sancar kongre hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını ve PM toplantısında takvimin tartışılacağını belirtti.

HDP’ye karşı saldırılar yürütüldüğünü savunan Sancar, kongreyle bunların ‘boşa çıkarılacağını’ dile getirdi. Büyük önem atfettikleri kongrede kararlılık mesajı vereceklerini vurguladı.

Sancar şunları söyledi: “Eleştirilerimizi ve uyarılarımızı birbirimize mücadele içinde yürürken, hedefe doğru kararlılıkla ilerlerken dile getireceğiz, bizim anlayışımız, fikriyatımız bunu gerektiriyor, bunu başaracağız Türkiye’yi birbirine benzer iki kutba mahkûm bırakmayacağız. Üçüncü yol var. Bu yolu taşıyacak HDP var, HDP’nin büyütmekte olduğu Demokrasi İttifakı var.”

HDP, son büyük kongresini 23 Şubat 2020 tarihinde yaptı. Bu kongrede HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ikinci döneme seçilirken, Sezai Temelli yerini Mithat Sancar’a bıraktı. HDP’nin yaz aylarında düzenlemeye hazırlandığı kongrede Mithat Sancar’ın yerini koruması bekleniyor. Partinin iki dönem kuralı nedeniyle Pervin Buldan’ın yerini bir başka isme devredebileceği belirtiliyor.

29 Mart’ta ilk olarak Diken’in duyurduğu kongre hazırlıklarının yaz aylarına kadar tamamlanması beklenirken, tarih olarak haziran ön planı çıkıyor.