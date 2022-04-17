İYİ Parti’li Erdem: Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

Partisinin gençlik kolları üyesi Alp Emeç’in tutuklanmasıyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Cumhurbaşkanına hakaret suçunu İYİ Parti olarak Türk Ceza Kanunu’ndan (TCK) kaldıracağız” dedi.

Görsel: ANKA

Emeç, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına yol açan “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” sözünü Twitter’dan alıntıladığı gerekçesiyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten dün tutuklanmıştı.

Erdem, İstanbul İl Başkanı Bağra Kavuncu ve Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Hamza Yurtsever; İYİ Gençlik Üyesi Alp Emeç’in tutuklanmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Yurtsever, Alp Emeç’i ziyaret ettiğini ve ondan bir mesaj getirdiğini söyleyerek şunları dedi: “Bu haber korku iklimini yaymaya çalışan iktidar mensuplarını üzecek bir haber. Alp’in morali gayet yerinde. Ve Alp’i korkutamadılar. Alp’i korkutamadıkları gibi buradaki gençleri de korkutamadılar. Ve aynı zamanda ülkesi için mücadele etme azmi olan hiçbir genci de korkutamadılar.”

‘Ne değişti?’

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de ‘hem baba olarak hem bir hukukçu olarak’ çok üzgün olduğunu söyledi.

Erdem şunları dedi: “Türkiye’de sadece 2022 yılı verileriyle 160 bini aşkın vatandaşa cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açıldı. 35 binden fazlasına dava açılmış, 10 binden fazlasına hüküm verilmiş. Bunların içinde bin 100 küsur 18 yaş altında çocuk var ve 10 tane de çocuk tutuklu; biri de 12 ile 14 yaş arasında. Cumhurbaşkanına soruyorum: Sayın Recep Tayyip Erdoğan fikir suçundan dolayı bundan 20 sene önce hapse girdi ve bunun mağduriyetiyle başbakan oldu, seçim kazandı.

Şimdi ne değişti ki 20 yıl sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla kavgalı ve davalı bir hale geldi. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu İYİ Parti olarak Türk Ceza Kanunu’ndan (TCK) kaldıracağız. Bu bizim ilkelerimizde de İYİ Parti’nin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter ilkelerinde de altılı masanın ilkelerinde de var. Zaten hakaret suçu TCK’da var. Ayrıca cumhurbaşkanına hakaret suçunun TCK’da düzenlenmesine gerek yok. Bunu altını çizerek kaldıracağımızı ifade etmek istiyorum.”