Kapasite artırılacak: ‘Düzensiz göçmenlerin neredeyse yarısı geri gönderiliyor’

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapıldığı geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin mayısta 20 bine ulaşacağını belirtti.

Fotoğraf: AA

Düzensiz göçmenlerin, kolluk kuvvetlerince yakalandıktan sonra sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar barındırıldıkları Akyurt Geri Gönderme Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

AA’nın aktardığına göre toplantıda düzensiz göçle mücadele kapsamında 2016’dan bugüne kadar 320 bin 172 yabancının sınır dışı edildiği bildirildi.

Geçen yıl 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtilerek, “14 Nisan 2022 itibarıyla 2022’de Türkiye’ye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 127 bin 256 oldu” bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde “2019’da 454 bin 662, 2020’de 122 bin 302, 2021’de 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandı. 2022’de şu ana kadar yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 55 bin 627’e ulaştı” ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, bu yıl düzensiz göçmenler arasında en fazla Afganların olduğu, sonra sırasıyla Suriye, Filistin ve Pakistanlıların geldiği belirtildi.

Ülke genelinde 30 geri gönderme merkezi

Seçilmiş, düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanmalarının ardından parmak izleri ve fotoğraflarının Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın entegre olduğu ortak veri tabanına kaydedildiğini söyledi.

Geri gönderme merkezine gelen yabancı uyruklu kişilerle önce kimlik ve uyruklarının tespiti, seyahat belgelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin görüşme yapıldığını anlatan Seçilmiş, bu süreçlerin ardından sınır dışı işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Seçilmiş, geri gönderme merkezlerinin 2015’te sadece 1740 kapasitesinin bulunduğuna işaret ederek, “Mayıs ayında açılacaklarla birlikte ülke genelinde 30 geri gönderme merkezi ve 20 bin kapasiteye ulaşacağız” dedi.

Bu yıl 21 bin göçmen geri gönderildi

Geri gönderme oranlarının da geçen yıla göre yüzde 74 arttığını söyleyen Seçilmiş, “Genel olarak sınır dışı oranlarına baktığımızda, yakaladığımız her 100 düzensiz göçmenin neredeyse yarısını ülkelerine geri gönderiyoruz, yüzde 50’ye yakın oranımız var. Bu oran Avrupa Birliği’nde yüzde 18 civarında” dedi.

Seçilmiş, bu yıl 21 bin 87 düzensiz göçmenin geri gönderildiğini dile getirerek, 9 bin 654’ünü Afgan uyruklular, 4 bin 206’sını da Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler oluşturduğunu söyledi.