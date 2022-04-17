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Yaramazlara biraz batar!

Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret eden CHP lideri: Tetikçisi hapiste, gerçek katiller bulunmadı


İstanbul’da Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım” dedi.

Fotoğraf: AA

Hrant Dink Vakfı Başkanı ve Dink’in eşi Rakel Dink’le görüşen Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceklerini, daha sonra mağdurlarla helalleşeceklerini anlatmak için vakfa geldiğini söyledi.


Türkiye’nin yaşadığı büyük acıları hak etmediğinin altını çizen CHP lideri, “Huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı, huzura bağlı. Beraber yaşamak, beraber gülmek, yeri gelirse beraber ağlamak, beraber kucaklaşmak, sevgiyi büyütmek… Bütün hedefimiz, bütün amacımız bu olmalı. Bunun için buraya geldim” dedi.

‘O zaman helalleşme düzeyine geliriz’

Karanlık mihraklarla mücadele etmenin ve daha sonra helalleşmenin temel hedeflerinin olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Hrant Dink’in, rahmetlinin tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz ‘Karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim’ diye yola çıkıyorsanız gerçek katillere ulaşmalısınız ve onları bulmalısınız. O zaman bu toplumda biz helalleşme düzeyine gelmiş oluruz, helalleşebiliriz.”

Rakel Dink’in, “Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık” şeklindeki sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“O derin karanlığı sorgulamazsak, üzerine gitmezsek, çetelerle, yeraltı dünyasıyla işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız ve devletin içine çöreklenen o kişileri, devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye o mirasım sevgi olacak ve barış olacak.

‘Bir çocuğu karanlık odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa…’

Bizi kabul ettiği için Rakel hanıma çok teşekkür ederim. Acılarını biliyorum, yaşadığı acıların farkındayım. Az önce de ifade ettim, eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız. Bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip burada helalleşmeyi sağlayacağız.”

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