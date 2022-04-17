Emin Çapa, Halk TV’ye geri dönüyor

Gazeteci Emin Çapa, ayrıldığı Halk TV’ye geri dönüyor.

Görsel: Youtube

Gazeteciler Emin Çapa ve Özlem Gürses 21 Mart’ta Halk TV’den ayrıldıklarını duyurmuştu.

Kanal, ikiliyle ‘YouTube kanallarındaki paralel yayınlara son vermedikleri için yolların ayrıldığını’ öne sürerken Çapa ve Gürses’in aktardığına göre gazetecilerin Youtube kanallarının Halk TV çatısı altına girmesi istendi. Çapa, ‘ipin koptuğu nokta’yı Youtube gelirlerinin yarısının istenmesi olarak açıklamıştı.

Gazeteci, bugünkü Twitter paylaşımında kanal yönetimiyle ‘uğruna mücadele ettikleri ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştıklarını’ söyledi.

Çapa şunları yazdı: “Bir kere bu konuda uzlaşınca gerisi kolay oldu. Pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz. Bu kararda, ‘Türkiye’nin içinde bulunduğu dramatik noktada en iyi mücadele nerede verilir’ sorusunun yanıtı önemli bir yer tutuyor. 2018’de olduğu gibi, şimdi de bu sorunun yanıtı halktvcom.tr. Seçim sonuna kadar her iki tarafın Youtube kanalında da yayın yapmayacağım.”

Gazeteciler Şirin Payzın, Barış Terkoğlu, Ayşenur Arslan ile Suat Toktaş ve kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’na teşekkür eden Çapa, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ve elbette bazıları beni çok duygulandıran, hepsi üzerimdeki sorumluluk hissini artıran sizlerin mesajları var. Çiçek fotoğrafımın altına, seyahat yazımın ekine, mail kutuma gönderdiğiniz tüm mesajları okudum. Güveniniz için teşekkür ederim. Sayın Ayşenur Turgut, beni ağlattınız.”

Bu kararda, "Türkiye'nin içinde bulunduğu dramatik noktada en iyi mücadele nerede verilir?" sorusunun yanıtı önemli bir yer tutuyor. 2018'de olduğu gibi, şimdi de bu sorunun yanıtı @halktvcom.tr

Seçim sonuna kadar her iki tarafın youtube kanalında da yayın yapmayacağım — Emin Çapa (@ecapa_aklinizi) April 17, 2022