İspanya 3 ton kokain yüklü tekneye el koydu: Dört Türkiye vatandaşı gözaltında

İspanya polisi, Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık üç ton kokain taşıyan bir balıkçı teknesine el koydu. Dördü Türkiye vatandaşı olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre ‘AKT 1’in mürettebatı, adaların yaklaşık 555 kilometre güneyinden geçerken İspanyol sahil güvenlik devriyesine tekneyi başka bir balıkçı teknesi gibi göstermeye çalıştı.

Polis, yakıt depolarından birine gizlenmiş piyasa değeri 72 milyon avro (1 milyar 139 milyon 349 bin 372 TL) olduğu tahmin edilen 2,9 ton kokaine el koydu.

Tekneye el koyulurken beş kişi gözaltına alındı.

Polis sözcüsü, mürettabatın dört Türkiye ve bir Gürcistan vatandaşından oluştuğunu bildirdi.