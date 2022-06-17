Akşam Postası / 17 Haziran 2022

Madde madde ‘sansür’ yasası: Paylaşımın her türlüsüne hapis; etiket ‘örgütlü suç’

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek.

İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenmek istenen Onur Ayı etkinliği radikal İslamcıların tehdidi sonrası iptal edildi

İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu’nun, LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında okulda düzenlemek istediği piknik, radikal İslamcıların okul kapısına dayanıp öğrencileri tehdit etmesi sonrası iptal edildi.

İBB, Kent Lokantası’nı açtı, ilk servis İmamoğlu’ndan: Dört çeşit yemek 29 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) düşük gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve esnafa yönelik Kent Lokantası’nın birincisini Fatih’te açtı.

MB anketi: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi daha da arttı

Merkez Bankası’nın (MB) haziran piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 57,92’den yüzde 64,59’a yükseldi. Dolar/TL tahminiyse 17,5’ten 18,8’e çıktı.

Kur farkı bakanlığı da vurdu: Beş ilde hava ambulans hizmetine son veriliyor

Sağlık Bakanlığı, kur farkından doğan maliyetler nedeni ile Sivas, Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon’da hava ambulans hizmetlerini durduracak.

Selvi’den al haberi: Öcalan’a görüş izni verilecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor” dedi.

Arınç’tan ‘İsmini bile duymak istemiyoruz’ diyen AKP’li Metiner’e: Nörolojik bir vakasın

‘AKP’nin özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, partiden bazı isimleri ve ‘yandaş’ gazetecileri eleştirip “Kral çıplak demenin zamanıdır” dediği için kendisine “İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara yazıklar olsun” diyen eski AKP milletvekili Mehmet Metiner’e yanıt verdi: “Nörolojik ve psikolojik bir vakasın.”

Bu da piyasalara ‘müjde’: Suudi prens haftaya Ankara’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın 22 Haziran’da başkent Ankara’ya geleceğini duyurdu.

Demirtaş madde madde yanıtladı: Muhalefet, ‘voltran’ı nasıl oluşturacak?

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘voltran’ın nasıl oluşturulacağıyla ilgili ”Muhalefete düşen şey, korkulara teslim olmak yerine cesur davranarak toplumu içinde bulunduğu felaketten kurtaracak birlikteliği ve çözüm programını ortaya koymaktır” dedi.

Ev sahipleri sınırı aşmanın yolunu bulmuş: Üç maddeyle fahiş zamma devam

Ev sahipleri konutlarda kira artışına getirilen yüzde 25 sınırından kaçabilmek için üç formül geliştirdi.

AYM, İçişleri’nin evlilik dışı birlikteliğe ‘Ahlaksızlık’ demesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), İçişleri Bakanlığı’nın evlilik dışı birliktelikleri ‘ahlak dışı’ olarak nitelendirmesini Anayasa’ya aykırı buldu.

‘Görülen lüzum’ anlaşıldı: Dün görevden alınan MHP’lilere bugün gözaltı

Dün feshedilen MHP Diyarbakır il teşkilatının görevden alınan yöneticilerine ‘ihaleye fesat karıştırma’ operasyonu düzenlendi.

YSK, Erdoğan’ın adaylığı hakkında görüş bildirmedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olup olamayacağı hakkındaki soruyu yanıtsız bırakırken, seçim takvimine işaret etti.

Çalışan kadınlar için düzenleme: Doğum borçlanması genişletilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘doğum borçlanması’nı genişletecek. Böylece doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınlara geriye dönük prim ödenebilecek.