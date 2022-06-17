MB anketi: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi daha da arttı

Merkez Bankası’nın (MB) haziran piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 57,92’den yüzde 64,59’a yükseldi. Dolar/TL tahminiyse 17,5’ten 18,8’e çıktı.

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Beklentiler şöyle:

Hükümetin geçen yıl eylülde uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde, faizlerin indirilmesiyle enflasyonun düşeceği söylenmişti. Ama yaklaşık dokuz aylık dönemde tam tersi oldu; MB’nin politika faizi 500 baz puan indirilse de enflasyon yüzde 73,5’e kadar çıktı. TL’deyse değer kayıpları dur durak bilmiyor.

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimi enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu savunarak, rekor seviyelere rağmen Merkez Bankası’nın faiz artışlarına izin vermiyor.

Uzmanlarsa, enflasyona ilişkin KDV indirimleri gibi sınırlı adımlar hariç belirgin bir tedbir alınmaması nedeniyle beklentilerini her geçen gün enflasyonun daha uzun süre çok yüksek seviyelerede kalacağı şeklinde revize ediyor.

Ekonomistlerin beklentileri TÜFE’de henüz zirvenin görülmediği ve yükselişlerin devam edeceği yönünde.

Reuters’ın güncel anketinde yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı (ortanca) yüzde 63,5 çıkmıştı.