Merdan Yanardağ: TELE1’in borçları ödendi, lisans tehlikemiz kalmadı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanala kesilen ve ayın 22’sine kadar ödenmemesi halinde haciz işlemi başlatılacağı bildirilen Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK) cezalarının ödendiğini duyurdu. ‘Kumpasın bozulduğunu’ söyleyen Yanardağ, TELE1’e destek olan herkese teşekkür etti.

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TELE1 yönetimi, 10 gün önce, Radyo Televizyon ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kendilerinden henüz kesinleşmemiş cezaların bile parasını iki hafta içinde ödemesini istediğini açıklamıştı. Bunların ödenmemesi durumundaysa kanala haciz geleceği ve lisansının satılacağı söylenmişti.

Henüz kesinleşmemiş kısımla birlikte toplam ceza tutarı 1 milyon 800 bin liraydı.

‘182 bin TL’ye satışa çıkarılacaktık‘

Yanardağ, TELE1 canlı yayınında tüm borçların ödendiğini ve lisans tehlikesinin ortadan kalktığını duyurdu.

Ödenen borçlara ait makbuzları canlı yayında gösteren Yanardağ, “Bu medyanın bir utanç belgesidir. Bu makbuzlar utanç belgeleridir” dedi.

TELE1 genel yayın yönetmeni şunları söyledi: “RTÜK cezalarının ödenmemesi halinde 182 bin TL’ye satışa çıkarılacaktık. Laiklik mücadelesine, demokrasi mücadelesine katkıda bulunan bütün dostlarımıza, yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hangi kararlılıkla yayıncılık yaptıysak bundan sonra da yolumuza öyle devam edeceğiz.

Ben sizleri kutluyorum, bu kumpası siz bozdunuz. Türkiye’de büyük bir dayanışma hareketi yaşandı. Bir toplumsal mücadeleye dönüştü. Bu mütevazi ama önemli bir öyküdür. Önemli başarıların habercisi diye nitelendirebiliriz. Ben tüm yurttaşlarımıza, izleyicilerimize, destekçilerimize saygılarımı iletiyorum. Sonsuz övgüyü hak ediyor seyircilerimiz. Önlerinde saygıyla eğiliyorum.”