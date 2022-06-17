Goldman Sachs: Türkiye’de enflasyon yüzde 80’i görecek, yıl sonunda yüzde 60’a inecek

Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun baz etkisi desteğiyle yıl sonunda yüzde 60’a düşmeden önce yüzde 80’e yaklaşmasını bekliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mayısta aylık bazda beklentilerin altında artsa da yüzde 73,5’le 24 yılın zirvesine çıktı. Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160 oldu.

Hükümetin geçen yıl eylülde uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde, faizlerin indirilmesiyle enflasyonun düşeceği söylenmişti. Ama yaklaşık dokuz aylık dönemde tam tersi oldu; MB’nin politika faizi 500 baz puan indirilse de enflasyon yüzde 73,5’e kadar çıktı. TL’deyse değer kayıpları dur durak bilmiyor.

Başta ABD olmak üzere belli başlı bütün ekonomiler yüksek enflasyonu dindirmek için faiz artışına giderken, Türkiye’de Merkez Bankası, Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisine uyarak, yüzde 70’i aşan enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14’te tutmayı sürdürüyor.

Uzmanlarsa, enflasyona ilişkin KDV indirimleri gibi sınırlı adımlar hariç belirgin bir tedbir alınmaması nedeniyle beklentilerini her geçen gün enflasyonun daha uzun süre çok yüksek seviyelerede kalacağı şeklinde revize ediyor.

Ekonomistlerin beklentileri TÜFE’de henüz zirvenin görülmediği ve yükselişlerin devam edeceği yönünde.

Reuters’ın güncel anketinde yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı (ortanca) yüzde 63,5 çıkmıştı.