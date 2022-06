İÜ’deki Onur Ayı etkinliği radikal İslamcıların tehdidi sonrası iptal edildi

İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu’nun, LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında okulda düzenlemek istediği piknik, radikal İslamcıların okul kapısına dayanıp öğrencileri tehdit etmesi sonrası iptal edildi.

Topluluk polisin bazı öğrencileri gözaltına aldığını bildirdi.

Fotoğraf: Fatoş Erdoğan / Twitter (@puleragema)

İÜ Eşitlik Topluluğu, bugün İletişim Fakültesi’nde Onur Ayı kapsamında öğrencileri pikniğe çağırmıştı.

Etkinliği sosyal medyada duyan radikal İslamcılar, öğrencileri tehdit ederken bugün okul kapısına dayanarak tekbir getirdi ve slogan attı.

Bunun üzerine topluluk, etkinliğin iptal edildiğini bildirirken Beyazıt çevresindeki öğrencilerin güvenli bir şekilde ayrılmasını tavsiye etti.

‘Beyazıt’ın bir parçasıyız!’

Topluluğun açıklaması şöyle: “Biz bu üniversitenin öğrencileri olarak varız, var olmaya devam edeceğiz. Bugün pikniğimizi yapamadık, arkadaşlarımız gözaltına alındı ama mücadelemiz devam edecek.

Yaşamın her alanında cinsel yönelimlerimiz ve cinsiyet kimliklerimizle var olduğumuz gibi üniversitelerde de varız. Ötekileştirmeye çalıştığınız öğrencileriz. Bu okulun bir parçasıyız. Beyazıt’ın bir parçasıyız! Kadın düşmanlığına, cinsiyetçiliğe, ikili cinsiyet sistemine, tüm kuirfobilere, türcülüğe, ırkçılığa karşı bir arada var oluyoruz.

‘Alışın buradayız, alışın gitmiyoruz‘

Bizleri meşru değilmişiz gibi gösterenlere sesleniyoruz: Meşru olmayan sizsiniz. Meşru olmayan sizin faşizminiz, sizin fobileriniz, sizin saldırılarınızdır. Bizler her zaman Beyazıt’taydık her zaman da Beyazıt’ta olmaya devam edeceğiz.

LGBTİQ+’lar olarak bugün her okulda, her sokakta, her meydanda direniyoruz. Tehditler, gözaltılar, saldırılar bizi yıldıramadı, yıldıramayacak. Mücadelemizi büyütmeye, yan yana gelmeye devam edeceğiz. Buradan bir kere daha haykırıyoruz: Alışın buradayız, alışın gitmiyoruz!”