Ekonomist Ağaoğlu, ekonomideki önlemleri ‘tetris’e benzetti: Uzun çubuk bekleniyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu, iktidarın ekonomide denediği yöntemleri tetris oyunuyla anlatmayı denedi: “Oraya buraya birtakım önlemler serpiştiriyoruz, umuyor ve diliyoruz ki bir tane uzun çubuk gelecek her şey yoluna girecek.”

Türkiye, dünya ekonomilerinin sıkılaşmaya gittiği bir ortamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ ısrarı sonrası faiz indirimlerine gitti. Ancak bu tez, faiz indirimin başladığı eylülde yüzde 19 olan enflasyonun yüzde 73’lere tırmanmasıyla çöktü.

Döviz kurlarının da rekor kırdığı bir ortamda Erdoğan, ‘Nas’ diye İslami temellere dayanarak anlattığı ekonomi ‘teorisini’ ayakta tutmak için kur korumalı mevduat gibi çeşitli araçları devreye soktu. Ancak bu uygulamalar da başarılı olmadı. Kur korumalı mevduat uygulamasının başlamasıyla 10 TL’ye kadar düşen dolar, şimdi 17,30 seviyesinde. Üstelik dolar bu seviyede artık kendinden daha da ’emin’ görünüyor.

Döviz kurları geçen hafta ‘müjde’ olarak duyurulan gelir endeksli senetten de etkilenmedi. Üstelik Erdoğan böylesine bir ortamda faizin inmeye devam edeceği mesajını verdi.

Bu durum ülkenin kredi risk primi olan CDS’nin rekorlar kırmasına neden oldu.

Dünya Gazetesi’ndeki ‘Şans Sohbetleri’nde Hakan Güldağ’la birlikte ekonomideki gelişmeleri değerlendiren ekonomist Ali Ağaoğlu, ‘tetris’ benzetmesi yaptı.

Ancak Ağaoğlu’na göre çaresizlik içinde beklenen ‘uzun çubuk’ zamanında gelmiyor: “Yani deneye yanıla görelim demiştik, gördük, daha fazla ısrara gerek yok. Bizim jenerasyonun en ünlü oyunlarından biriydi tetris. Seviye arttıkça, blokların geliş hızı artar ve bir süre sonra siz o blokları bir yerlere yerleştirmeye çalışırken son dört-beş satıra kadar gelirsiniz artık orada çaresizsiniz. Bir yerlere atıştırırız blokları daha fazla puan alayım, rekor kırayım. Biz sanki o dört-beş satırda gibiyiz. Oraya buraya bir takım önlemler serpiştiriyoruz, umuyor ve diliyoruz ki bir tane uzun çubuk gelecek her şey yoluna girecek. Benim oynadığım oyunların yüzde 99’unda uzun çubuk tam zamanında asla gelmedi.”