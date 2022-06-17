Mayısta kapanan şirket sayısı yüzde 260 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre Mayıs 2022’de kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 259,7 arttı. Kapanan kooperatif sayısıysa yüzde 671,4 artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 122,2 yükseldi.
Mayısta kapanan şirket sayısı 2 bin 54. Yılın ilk beş ayında kapanan şirket sayısıysa 7 bin 597.
TOBB’un mayıs verileri şöyle:
- Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7,5, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,3 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,6 azaldı.
- 2022’nin ilk beş ayında 2021’in ilk beş ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 74, kapanan kooperatif sayısıysa yüzde 128,1 oranında arttı.
- Mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 azaldı.
- Mayıs 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 arttı.
- 2022’nin ilk beş ayında 2021’in ilk beş ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,2 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısıysa yüzde 13,4 azaldı.
- Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 708’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 278’i inşaat 264’ü imalat sektöründe yer aldı.
- Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 515’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171’i inşaat, 133’ü imalat sektöründe oldu.