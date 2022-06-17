Mayısta kapanan şirket sayısı yüzde 260 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre Mayıs 2022’de kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 259,7 arttı. Kapanan kooperatif sayısıysa yüzde 671,4 artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 122,2 yükseldi.

Mayısta kapanan şirket sayısı 2 bin 54. Yılın ilk beş ayında kapanan şirket sayısıysa 7 bin 597.

Fotoğraf: DHA

TOBB’un mayıs verileri şöyle: