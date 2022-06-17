Günübirlik kiralık evlerde ‘kimlik bildirimi’ zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı, yeni bir yönetmelikle günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirimi ve her an ulaşılabilecek işletmeci bulundurma zorunluluğu getirdi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık bildirmek zorunda olacaklar.

Kimlik bildirimi muhtaralara onaylatılarak da yapılabilecek.

Bu veriler kayıt altına alınacak ve beş yıl süreyle muhafaza edilecek.