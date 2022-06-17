Kur farkı bakanlığı da vurdu: Beş ilde hava ambulans hizmetine son veriliyor

Sağlık Bakanlığı, kur farkından doğan maliyetler nedeni ile Sivas, Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon’da hava ambulans hizmetlerini durduracak.

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İktidarın ısrarı sonrası eriyen rezervlerle birlikte rekorlar kıran döviz kurlarından doğan maliyetler, sağlık sistemini vurmaya devam ediyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı’nın kur farkından doğan maliyetlerin artması sonucu 5 ilde Ekim 2022’den itibaren hava ambulansı hizmeti vermeyeceğini anlatan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bu illerdeki hava ambulans merkezlerinin kaderine terk edilerek çalışan personelinde ücretsiz izne ayrıldığını ileri sürdü.

Sivas’ta kış koşullarında hastaların hastaneye ulaşmada ciddi sorunlar yaşadığını belirten CHP’li Karasu, hava ambulansı hizmeti iptal edilerek adeta Sivas’a ceza verildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca’ya seslenen Karasu, “Binlerce kilometre uzaktan getirilen hastaları şov malzemesi yaparken Sivas başta olmak üzere Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon’da ambulans helikopter hizmetinin sona vermesi vicdanınıza sığıyor mu? Garantili projelere gelince göz ardı ettiğini kur farkı, 5 tane helikoptere için mi geçerli. Sağlık Bakanlığınızın kur farkını karşılayacak kadar bütçesi kalmadı mı? Yoksa insan sağlığınıza verdiğiniz değer bu kadar mı?” diye sordu.