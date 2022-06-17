‘Görülen lüzum’ anlaşıldı: Dün görevden alınan MHP’lilere bugün gözaltı

Dün feshedilen MHP Diyarbakır il teşkilatının görevden alınan yöneticilerine ‘ihaleye fesat karıştırma’ operasyonu düzenlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün partisinin Diyarbakır il teşkilatının feshedildiğini duyurmuştu: “MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bu açıklamanın üzerine bugün ‘görülen lüzum’un ne olduğu anlaşıldı.

Diyarbakır başsavcılığının talimatı doğrultusunda geceyarısı operasyonuyla görevden alınan il başkanı Cihan Kayaalp ve bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Kayaalp ve yönetim kurulu üyelerinin ifade işlemleri devam ederken gözaltı gerekçeleri, ‘usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma’ şeklinde açıklandı.

Tigris Haber’den Murat Özbilek’in haberine göreyse gözaltı gerekçeleri arasında ‘gasp, tehdit, şantaj’ gibi suçlamalar da var.