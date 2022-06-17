‘Özgül ağırlık’ Arınç, Erdoğan’ın başdanışmanını ‘bıktırdı’: Bu kaçıncı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Akış, partiden bazı isimleri ve ‘yandaş’ gazetecileri eleştirip “Kral çıplak demenin zamanıdır” diyen ‘AKP’nin özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’tan ‘bıktığını’ söyledi.

Görsel: Diken

Akış, Twitter hesabı üzerinden “Bir şey demeyeyim diyorum da insan duramıyor” diye yazarak, yakın zamanda AKP’nin Kızılcahamam kampına kurucu sıfatıyla katılan Arınç’a seslendi: “Arkadaş madem öyle, orada ‘Kral çıplak’ deseydin ya. Artık bıkkınlık geldi. Bu kaçıncı? Mütevaziliğe sarıp sarmalanmış kibir gösterisi…

Bir de şöyle bir huy türedi: Bazı kimseler var. Güncel meselelerde açıklamalarıyla sözümona vicdanı temsil eden akil adam rollerine bürünüyorlar. Bunu kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları o kadar belli oluyor ki. Herkesi kör, alemi sersem sanmaya gerek yok.”

Bir de şöyle bir huy türedi:



Bazı kimseler var. Güncel meselelerde açıklamalarıyla sözümona vicdanı temsil eden akil adam rollerine bürünüyorlar.



Bunu kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları o kadar belli oluyor ki.



Herkesi kör, alemi sersem sanmaya gerek yok. — Mustafa Akış (@mustafaakis) June 17, 2022

Ne olmuştu?

Dün Türk Demokrasi Vakfı’nın etkinliğinde konuşan Arınç, bazı AKP’lilerin ‘korktuğunu’, bazılarında ‘paranoya’ geliştiğini söyleyerek şunları demişti: “Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır itibar kazanır.

Ben burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı’nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum.

Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar AK Parti’ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti’yi daha da aşağı çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları, ey bir başkası ‘Partimizin düşüncesi budur’ diye neden çıkmıyor, konuşmuyorsunuz? Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?”