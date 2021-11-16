Akşam Postası / 16 Kasım 2021

Dolar ve avro koptu gidiyor

Dolar/TL’de psikolojik 10 seviyesinin aşılmasının ardından yükseliş sürüyor. Dolar/TL bugün 10,23’le tarihi zirvesini yeniledikten sonra kapanışa doğru 10,28’i de aştı. TL’de günlük kayıp yüzde 2’yi geçti. Avro ve sterlinde de rekorlar tazelendi.

Kılıçdaroğlu anlattı: Kimlerle helalleşecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme yolculuğu’nda kimlerle helalleşeceklerini anlattı.

Bloomberg: Garanti BBVA belirsizlik nedeniyle faiz tahminlerine ara verdi

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Garanti BBVA’nın artan politika faizi belirsizliği nedeniyle Merkez Bankası’nın para politikasına yönelik tahminlerine ara verdiği belirtildi.

Buldan: Kirli işlerinizi Kobani davasıyla örtemeyeceksiniz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kirli işlerinizi Kobani davasıyla örtemezsiniz, örtemeyeceksiniz” dedi.

TÜİK’e göre 3’üncü çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11,7

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 57 bin azalarak 3 milyon 842 bine düştü.

Profesörden aşı uyarısı: Anneler bebeği korumak isterken aslında zarar veriyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, prematüre doğum nedenleri arasına Covid-19’un da eklendiğine dikkat çekerek anne adaylarına aşı çağrısında bulundu.

Şair Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Erdoğan’ın gözü gençlerde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir” dedi.

Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı

Eylülde yıllık bazda yüzde 35,51 yükselen konut fiyatlarında rekor artış kaydedildi. Eylülde fiyatlar reel olarak yüzde 13,3 oranında arttı. Metrekare fiyatı ortalama 5 bin 11 liraya çıktı.

Bahçeli: ‘Cumhur ittifakı’nda çatlak olmaz

Fotoğraf: @tcbestepe

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’yle kurdukları ‘cumhur ittifakı’nda çatlak olmadığını söyledi.

Al sana kanıt: Musk’ın servetinin yüzde 2’siyle dünyadaki açlık nasıl biter?

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) direktörünün ultra zenginlerin servetlerinin birazıyla dünyadaki açlık sorununu çözebileceğini söylemesinin ardından “Kanıtlayın, yapacağım” diye meydan okuyan Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk’a kanıt sunuldu.

Covid aşısı ile regl düzensizliği arasındaki ilişki araştırıldı

Covid-19 aşısı sonrası birçok kadının regl döngüsünde düzensizlik yaşadığını bildirmesi üzerine araştırma yapıldı.

60 bin doların altına çekildi: Bitcoin neden düşüyor?

Kripto para piyasasının ana oyuncusu Bitcoin (BTC) kasım ayı başından bu yana ilk defa 60 bin doların altını gördü.

Facebook çocukları izleyerek reklam için veri toplamaya devam ediyor

Fotoğraf: Reuters

Facebook ve Instagram’ın, kullanıcıların internette gezerken aktivitelerini izleyen bir yazılım kullanarak 18 yaş altı kişilerden veri topladığı ortaya çıktı.

İkinci vaka: HIV hastası tedavi görmeden iyileşti

Vücudu ilaç kullanmadan AIDS’e neden olan HIV’den (insan vağışıklık yetmezliği virüsü) kurtulan ikinci hasta kayda geçti.