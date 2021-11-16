18 yaş ve üstü nüfusta tam aşılı oranı yüzde 80’i aştı

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusta, en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80’i geçti. Nüfusun tamamı hesaba katıldığında ise oran yüzde 60’ın biraz altında.

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın oluşması için iki doz aşılamada en az yüzde 70 düzeyine ulaşılması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı fahrettin Koca da bu yöndeki hedeflerini pek çok kez dile getirmişti.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80,08’e, bir doz aşı yaptıranların oranı da yüzde 90,01’e ulaştı.

İki doz Covid-19 aşısı uygulananların illere göre oranları ise yüzde 55 ila 84 arasında değişti.

Türkiye genelinde, iki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75’i aştığı ‘mavi‘ il sayısı 47’ye yükseldi. Bu illerden 22’sinde iki doz aşılanma oranı yüzde 80’i geçti.

Aşı oranı en yüksel il Ordu

Aşılanma oranı en yüksek şehir yüzde 84 ile Ordu oldu. Ordu’yu yüzde 83,4 ile Amasya, yüzde 83,3 ile Muğla ve Osmaniye izledi. Bu şehirlerin ardından gelen ve aşılanma oranı yüzde 80’i geçen iller şöyle sıralandı:

“Kırklareli (yüzde 83,1), Çanakkale (yüzde 82,7), Eskişehir (yüzde 82,5), Balıkesir (yüzde 81,7), Zonguldak (yüzde 81,6), Burdur (yüzde 81,3), Edirne (yüzde 81,3), Bartın (yüzde 81,2), İzmir (yüzde 81,1), Giresun (yüzde 80,9), Aydın (yüzde 80,8), Manisa (yüzde 80,8), Tekirdağ (yüzde 80,5), Denizli (yüzde 80,4), Artvin (yüzde 80,3), Bilecik (yüzde 80,3), Çorum (yüzde 80,2) ve Sinop (yüzde 80,2).“

Üç büyükşehirdeki oranlar

İzmir yüzde 81,1 ile üç büyükşehir arasında iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek il oldu. Ankara yüzde 78,9 ile ikinci, İstanbul yüzde 73,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yüzde 75-80 aralığında olduğu iller

Ülke genelinde, iki doz aşılananların oranının yüzde 75-80 aralığında olduğu iller şu şekilde:

“Uşak (yüzde 79,4), Mersin (yüzde 79,39), Isparta (yüzde 79), Ankara (yüzde 78,9), Kastamonu (yüzde 78,9), Samsun (yüzde 78,8), Ardahan (yüzde 78,5), Çankırı (yüzde 78), Antalya (yüzde 77,6), Bolu (yüzde 77,5), Tokat (yüzde 77,5), Trabzon (yüzde 77,3), Kırşehir (yüzde 77,2), Kocaeli (yüzde 77), Bursa (yüzde 76,8), Adana (yüzde 76,4), Kırıkkale (yüzde 76,3), Kilis (yüzde 76,3), Tunceli (yüzde 76,2), Kütahya (yüzde 76,1), Hatay (yüzde 76), Rize (yüzde 75,9), Kayseri (yüzde 75,8), Hakkari (yüzde 75,1), Karaman (yüzde 75).“

26 ilde yüzde 65-75 aralığında

İki doz aşılananların oranının yüzde 65-75 aralığında olduğu, Türkiye haritasında ‘sarı‘ gösterilen 26 il şöyle sıralandı:

“Karabük (yüzde 74,9), Sivas (yüzde 74,9), Afyonkarahisar (yüzde 74,5), Yalova (yüzde 73,6), İstanbul (yüzde 73,4), Nevşehir (yüzde 73,2), Düzce (yüzde 72,9), Kahramanmaraş (yüzde 72,9), Yozgat (yüzde 72,6), Kars (yüzde 72,1), Malatya (yüzde 72), Erzincan (yüzde 71,7), Sakarya (yüzde 71,1), Konya (yüzde 70,8), Niğde (yüzde 70,8), Adıyaman (yüzde 70,5), Gaziantep (yüzde 69,4), Van (yüzde 69,4), Aksaray (yüzde 69,3), Erzurum (yüzde 69,3), Gümüşhane (yüzde 69,1), Iğdır (yüzde 68,5), Şırnak (yüzde 67,5), Elazığ (yüzde 66,2), Bayburt (yüzde 65,6), Ağrı (yüzde 65,1).“

Aşı oranının en düşük olduğu iller

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 55-65 aralığında aşılandığı, haritada turuncu gösterilen sekiz il yer aldı.

Bu illerin aşılanma oranlarına göre yüksekten düşüğe şöyle sıralandı: “Bitlis (yüzde 62,7), Mardin (yüzde 61), Bingöl (yüzde 60,7), Muş (yüzde 60,1), Siirt (yüzde 59,1), Diyarbakır (yüzde 58,9), Batman (yüzde 58,7), Şanlıurfa (yüzde 55,2).”

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