Al sana kanıt: Musk’ın servetinin yüzde 2’siyle dünyadaki açlık nasıl biter?

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) direktörünün ultra zenginlerin servetlerinin birazıyla dünyadaki açlık sorununu çözebileceğini söylemesinin ardından “Kanıtlayın, yapacağım” diye meydan okuyan Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk’a kanıt sunuldu.

Fotoğraf: Diken

Direktör David Beasley geçen ay dünyanın en zengin iki adamı, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ce Musk’ın adını vererek milyarderlerin hemen şimdi tek seferlik bir adım atması gerektiğini söylemişti.

Durumun çok basit olduğunu belirten Beasley “Elimizi uzatmadığımız takdirde gerçekten açlıktan ölecek 42 milyon insana yardım için 6 milyar dolar gerekli” demişti.

Bu durumda Musk’ın servetinin yalnızca yüzde 2’siyle dünyada 42 milyon insanın açlıktan ölmesine engel olabileceği hesaplanmıştı.

Bunun üzerine Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla meydan okumuştu: “Dünya Gıda Programı tweet dizisiyle 6 milyar doların açlık krizini nasıl çözeceğini betimlerse, Tesla hisselerini hemen şimdi satıp bunu yapacağım. Ancak muhasebe hesapları açık kaynak olarak sunulmalı ki kamuoyu paranın nasıl harcandığını tam tamına görsün.”

Direktör Beasley Twitter hesabından Elon Musk’ı etiketleyerek Birleşmiş Milletler’in planını paylaştı: “Söz konusu açlık krizi acil, eşi benzeri görülmemiş ve önlenebilir. Net ve açık kaynaklı bir plan istemiştiniz. Buyurun plan! Sizinle ve hayat kurtarma konusunda ciddi olan herkesle konuşmaya hazırız.”

Beasley toplamda 6,6 milyar dolar gerektiren planda paranın hangi kalemlerde ne kadar kullanılacağına dair ayrıntıları da paylaştı.

Musk’tan henüz bir yanıt gelmedi.