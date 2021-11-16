Covid aşısı ile regl düzensizliği arasındaki ilişki araştırıldı

Covid-19 aşısı sonrası birçok kadının regl döngüsünde düzensizlik yaşadığını bildirmesi üzerine araştırma yapıldı.

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Britanya’da 1273 kadının dahil olduğu araştırma sonucunda aşılar ile regl düzensizliği arasında bir bağlantı bulunamadı.

Araştırma için kadınlar regl döngüsü ve aşı tarihlerinin kayıtlarını tuttu. Hakem değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış araştırmalara yer veren medRxiv’da yayınlanan çalışmada aşının regl döngüsünde değişikliğe neden olduğu fikrini destekleyecek kuvvetli göstergelere rastlanmadığı belirtildi.

Araştırmanın yazarı Imperial College London’dan Victoria Male daha geniş çapta ya da farklı ülkelerde yapılan araştırmaların aşılar ile regl döngüsü arasında bir bağ bulmasının mümkün olduğunu da not düşerek aşı sonrası böyle değişiklik olan kişilerde döngünün bir sonraki ay normale döndüğünü vurguladı.