Facebook çocukları izleyerek reklam için veri toplamaya devam ediyor

Facebook ve Instagram’ın, kullanıcıların internette gezerken aktivitelerini izleyen bir yazılım kullanarak 18 yaş altı kişilerden veri topladığı ortaya çıktı.

Londra’da Facebook’un çocuk politikalrını protesto eden bir enstalasyon. Fotoğraf: Reuters

Platformların bağlı bulunduğu çatı şirketi Meta, temmuz ayında reklam verenlerin genç kullanıcıları yaş, cinsiyet ve lokasyon olmak üzere yalnızca üç kategoride izlemesine izin vereceğini duyurmuştu.

Ancak büyük teknoloji şirketlerinin politikalarında reform yapma ve çocuk reklamlarına karşı koruma gibi amaçlarla çalışan kampanya platformları Global Action Plan, Reset Australia ve Fairplay’in ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırma, Facebook ve Instagram’ın ergenlerin internet etkinliklerinin detaylarını topladığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre Facebook, çocukların açtığı diğer tarayıcı sekmelerinden ve sayfalarından veri toplayabiliyor. Nerelere tıkladıkları, hangi terimleri aradıkları, neleri satın aldıkları veya sepetlerine koyduklarına dair bilgileri elde edebiliyor. Reklam dağıtım sistemini beslemek dışında bu tür verilerini toplamak için hiçbir neden yok.

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’e gönderilen açık mektupla gençlere gözetim reklamcılığı (kullanıcıların hareketlerini izleyerek elde edilen profile göre reklam sunmak) yapmak için kullanılan veri toplayıcılığına bir son vermesi talep edildi.

Mektupta Facebook’un, hangi çocukların belirli bir reklama karşı savunmasız olma olasılığının daha yüksek olduğunu anlamak için topladığı veriyi kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Meta, verilerin 18 yaş altı kullanıcılara algoritmaya dayalı reklam sunmak için kullanıldığı reddetti. Sözcü Joe Osborne “Reklam verenlerimizin ve partnerlerimizin sitelerinden veya uygulamalarından gelen verileri, 18 yaş altına kişiselleştirilmiş reklam sunmak için kullanmıyoruz” dedi.