İş Bankası genel müdürü: Faizde indirim beklemiyorum, doğru olan da budur

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “TCMB’nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur” dedi.

Geçen ay Merkez Bankası (MB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya çekmişti.

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Yapılan anketlere göre MB’nin bu toplantıda 100 baz puan indirim yapması bekleniyor.

Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Aran, şunları söyledi: “Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır. TCMB’nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur”.

Aran, ”Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız” dedi.

BBVA’nın Garanti’de kendisine ait olmayan yüzde 50,15’lik payın tamamını almak için yaptığı teklife değinen Aran, “Benzer haberler devam edebilir. Bu son derece yerinde bir hareket” yorumunu yaptı.