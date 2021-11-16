Bloomberg: Garanti BBVA belirsizlik nedeniyle faiz tahminlerine ara verdi

Garanti BBVA’nın artan politika faizi belirsizliği nedeniyle Merkez Bankası’nın para politikasına yönelik tahminlerine ara verdiği belirtildi.

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Bloomberg’e konuşan kaynaklar, bankanın bu kararı, Merkez Bankası’nın (MB) eylül ayındaki sürpriz faiz indirim kararı sonrasında aldığını belirtti. Garanti BBVA anketlere katılmama konusunda alınan bir şirket kararı olmadığını duyursa da banka, Bloomberg’in ekim ve kasım ayındaki faiz kararı anketlerine katılmadı.

İspanyol BBVA, yurtdışındaki en büyük yatırımı olan Garanti için pazartesi toplamda 2,25 milyar liraya ulaşabilecek bir hisse alım programı açıkladı. Buna göre BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse başın 12,20’den gönüllü pay alımı teklifi belirledi.

MB eylülden bu yana 300 baz puan faiz indirimi yaparken TL yılbaşından bu yana yüzde 27 düşerek en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi oldu.