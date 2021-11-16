Borsa İstanbul’da rekorlar sürüyor

İspanyol BBVA’nın dün Garanti Bankası’nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunması sonrası Borsa İstanbul’da açılış da rekorla geldi. Rekor seviye günün ilk yarısında 1.725,02 puana kadar da çıktı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,29 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 1.721,79 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 5,66 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,62 ile finansal kiralama, faktöring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,91 artarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşımıştı.

BBVA, Garanti Bankası’nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını duyurmasının ardından bankanın hisseleri ise bugünkü açılışta 12,22 lira Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Algıyı pozitif etkiledi

Analistler, BBVA’nın bu hamlesinin yerli ve yabancı yatırımcının algısını pozitif etkilediğini belirterek, kısa dönemde gerçekleşen hızlı yükseliş nedeniyle bugün bankacılık hisselerinde kar satışlarının etkisini artırabileceğini söyledi.

BBVA halihazırda Garanti Bankası’nın toplam sermayesinin yüzde 49,85’ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor. Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50,15’ini temsil eden 2,1 milyar adet paya yönelik

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez ise BBVA’nın Garanti için pay alımı kararını ‘batan geminin mallarına üşüşme‘ olarak değerlendirmiş ve dolar kurunun geldiği seviye yüzünden hisse fiyatlarının çok ucuzladığını belirtmişti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.740 seviyesinin direnç, 1.660 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.