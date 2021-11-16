Erdoğan’ın gözü gençlerde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir” dedi.

Eğer normal takvime bağlı kalınırsa 2023 yılında yapılması planlan seçimlerde altı milyondan fazla gencin ilk kez oy kullanması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) istatistiklerine göre en son 2019’da yapılan yerel seçimlere 57 milyondan fazla seçmen katıldı. Yani önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak seçmenlerin, tüm seçmenler arasındaki payı kabaca yüzde 10 civarında olacak.

Erken seçim tartışmalarının sürekli gündemde olduğu bir ortamda bu 6 milyon genç, siyasi partilerin radarına girmeye başladı.

ORC Araştırma’nın Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında yaptığı ankete göre ‘Z kuşağı’nda CHP açık ara birinci parti. AKP ise oransal bazda kararsızlar ve oy kullanmayacakların bile altında.

Bu durum, AKP’nin gençlere daha fazla yoğunlaşmasına yol açtı.

Yerel yönetimler gençlik festivalinde konuşan Erdoğan, ”Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir” dedi.

Gençleri muhalefetin söylediklerine şüpheyle bakmaya davet eden Erdoğan, şunları kaydetti: ”Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 gencimizden biri yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırabiliyordu. Bizim gençliğimizin şartları, imkânları, ihtiyaçları ile bugünkü gençlerin beklentilerinin farklı olduğunu elbette gayet iyi biliyoruz. Göreve geldiğimizde harçlardan dolayı sıkıntı vardı, biz kaldırdık. Burs 45 liracıktı. Bay Kemal’in, İP’in olduğu yerde inkârdan başka bir şey bulamazsınız. Bu muhalefet inkârcıdır. 2023’e çok iyi hazırlanmamız lazım. Sizlerle 2023’te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum.

‘Hükümeti eleştirenlere şöyle bir bakın…’

Yaşı 40’ın üzerinde olanlar eski Türkiye günlerini ve gerçeklerini çok iyi bildikleri için ülkemizin bugün geldiği yeri daha iyi değerlendirebiliyor. Yapmak zor yıkmak kolaydır. Maalesef ülkemizde tüm tarihleri boyunca olduğu gibi bugün de yıkmaktan, engellemekten, yasaklamaktan başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmenin planlarını yapıyor. Gençlerimizden böyle bir duruma kesinlikle izin vermemelerini istiyorum. Karşınıza geçip hükümeti eleştirenlere, belediyelerimizi eleştirenlere şöyle bir bakın, bunlar ülkeyi bizden daha iyi yönetecek birikime, ahlaka, dirayete sahipse karar elbette sizindir. Ama hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu asla unutmayın.”