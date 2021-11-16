10 kişiden dördü sadece ihtiyaç halinde dışarı çıkıyor

Covid-19 salgınının başlamasının üzerinden 20 aya yakın süre geçmesine rağmen toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı devam ediyor. Bir araştırmaya göre Türkiye’de toplumun yüzde 38’i zaruri ihtiyaç dışında dışarı çıkmıyor.

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Ipsos tarafından çevrimiçi görüşmelerle 18 yaş üstü 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’na göre her 10 kişiden altısı kalabalık ortamlarda bulunmayı çok riskli buluyor. Sinema, kafe, restoran, misafir ağırlamak ya da misafirliğe gitmek gibi faaliyetleri çok riskli bulanların oranı da yüzde 50’ye yakın.

Sosyal aktivite için dışarı çıkanların oranı yüzde 60

Normalleşmeyle birlikte salgın döneminde 10 kişiden dokuzu son bir hafta içinde evden dışarı çıktığını söylüyor. Ancak, evden dışarıya çıkma nedenlerine bakıldığında 10 kişiden dördünün sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıktığı görülüyor. Keyfi ya da sosyal aktivite için dışarıya çıkanların oranı yüzde 60 seviyesinde.

Araştırmaya göre salgın öncesindeki sosyal hayatına tamamen ya da kısmen dönebilenlerin oranı yüzde 52. Bireylerin yüzde 15’i tamamen, yüzde 37’si de eskisi kadar yoğun olmasa da salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönebilmiş. Toplumun diğer yarısı sosyal hayatlarını yaşama konusunda hala tedirgin.

10 kişiden ikisi eski hayatına dönemeyeceğini düşünüyor

10 kişiden üçü salgın öncesindeki sosyal hayatına dönmek istemesine rağmen tedirgin. 10 kişiden ikisi de eski hayatlarına bir daha dönemeyeceğini düşünüyor.

Aşı olmayan kişiler ise sosyal hayatlarını eskisi gibi yaşama konusunda daha rahat. Aşı olmayanların yüzde 63’ü salgın öncesindeki sosyal hayatına tamamen ya da kısmen dönebilmiş. Aşı olmuş kişilerde bu oran yüzde 52 seviyesinde.