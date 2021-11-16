İkinci vaka: HIV hastası tedavi görmeden iyileşti

Vücudu ilaç kullanmadan AIDS’e neden olan HIV’den (insan vağışıklık yetmezliği virüsü) kurtulan ikinci hasta kayda geçti.

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Annals of Internal Medicine’da uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibin yayınladığı rapora göre Arjantin’de yaşayan kadına 2013 yılında HIV teşhisi konuldu.

Hasta herhangi bir tedavi görmedi.

Hastadan 2017-2020 yıllarında alınan kan numunleri analiz edildi. Hatta 2020 mart ayında doğum yapan kadının plasentasından da örnek alındı. Hiçbirinde HIV’e rastlanmadı.

Modern tıp sayesinde pek çok kişi HIV ile uzun yıllar yaşayabiliyor ancak virüsü kontrolde tutmak için düzenli ilaç kullanmak, anitiretroviral terapi görmek gerekiyor.

Tarihte HIV’un iyileştiği dört hasta kayda geçti. Ancak ikisi, Berlin ve Londra hastası, riskli bir yöntem olarak bilinen kök hücre nakli tedavisi görmüştü.

Bugüne kadar tıbbi müdahale olmaksızın virüsü sisteminden tamamen atabilen yalnızca tek bir vaka kayda geçmişti. San Francisco hastası olarak bilinen vaka 2020’de rapor edilmişti.

Bilim insanları bu iki hastanın ‘elit kontrolörler‘ olarak bilinen, bağışıklık sistemi doğal olarak virüsü baskılayabilen küçük bir grup HIV hastasına dahil olduğunu belirtti.

Diğer vakalarda olduğu gibi adını yaşadığı şehirden alan ve kayıtlara ‘Esperanza hastası‘ olarak geçen kadının sağlıklı, HIV taşımayan bir çocuğu var. Şimdi ikinci çocuğuna hamile.