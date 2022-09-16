Akşam Postası / 16 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu’ndan ‘altılı masa’ genelgesi: Kuşoğlu’nun çıkışı tepesini attırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa altılı masa dağılır” çıkışının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta parti meclisi toplantısındaki “Her konuda konuşmak zorunda değilsiniz. Altılı masa konusunda kararı liderler verir” ikazına rağmen geldiği öğrenildi.

Erdoğan, Esad’ın yüzüne konuşmak istemiş: Keşke Özbekistan’a gelseydi

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm” dediğini öne sürdü.

HDP’li yetkiliden ‘HDP’siz denklem’ yorumu: Faturası yüklü olur

Muhalefet partilerinin HDP’nin desteğinin alınmadığı bir seçim senaryosu hakkında görüşü sorulan HDP’li üst düzey bir yetkili “Denemesi bedava ama faturası yüklü olur” dedi.

Dünya Bankası: Resesyona rağmen faizlerin daha da artması gerekebilir

Dünya Bankası, başlıca merkez bankalarının enflasyonla mücadele için aynı anda faiz artırması nedeniyle dünya ekonomisinin resesyona girebileceğini belirtti.

Merkez Bankası verileri: Konut fiyatları bir yılda yüzde 173 arttı

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 173,79 arttı. Aylık artışsa yüzde 8 oldu.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Anket: Doğuda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun oyu Erdoğan’ın iki katı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin doğu ve güneydoğuda düzenlediği cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 45 aldığı, yüzde 20’de kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a fark attığı görüldü.

Tarık Akan anılıyor: ‘Kartpostal çocuğu’ndan toplumcu sanatçılığa 66 yıl

Hababam Sınıfı’nın Damat Ferit’i, Mavi Boncuk’un ‘Yakışıklı’sı, Yol’un ‘Seyit Ali’si… Kartpostal çocuğu olarak başladığı sinema kariyerine toplumcu filmlerle devam, eğitimci kimliği ve politik duruşuyla da öne çıkan Tarık Akan 66 yaşındayken aramızdan ayrılalı altı yıl oldu.

Rusya artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf değil

Fransa’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) açıklamasına göre Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olmaktan çekildi.

MB anketi: Dolar/TL beklentisi yıl sonu için düştü, 12 ay sonrası için yükseldi

Merkez Bankası (MB) eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu için enflasyon ve dolar beklentileri düştü.

CHP’li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

25 ve 26’ncı dönem CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, yaşamını yitirdi.

KİPTAŞ’tan hükümete ‘dönüşüm’ teklifi: Sosyal konut projesi fiyatları düşürmez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu konut şirketi KİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt, sosyal konut projesi için “Bu ödeme şartlarını bize de sunsunlar. İstanbul’daki riskli 150 bin yapıyı yenileyelim, yurttaşlarımızın canı güvende olsun” dedi.

İzmir açıklarında göçmen botu battı: En az beş kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. İlk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise kurtarıldı.

Avrupa Parlamentosu Macaristan’ın ‘artık demokratik bir ülke olmadığına’ karar verdi

Avrupa Parlamentosu (AP) Macaristan’ın yönetim şeklini ‘seçimli otokrasi’ olarak tanımlayarak, ülkenin, AB’nin değerlerini sistemik olarak tehdit ettiğine ve ‘artık demokratik olarak yönetilmediğine’ karar verdi.

Kılıçdaroğlu, tek tek haber paylaşıp ‘genç muhafazakarlara’ seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesi hakkındaki sözlerini çarpıttığını ileri sürdüğü ve ‘propaganda aparatı’ olarak nitelediği AKP’ye yakın yayınların ekran görüntülerini paylaştı: “Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!”

Paşinyan: Azerbaycan’la çatışmalarda 13 Eylül’den bu yana 135 Ermenistan askeri öldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la çatışmalarda 13 Eylül’den bu yana 135 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

2022 Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’nin bu yılki sahipleri Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Afganistanlı kadın hakları savunucusu Şaharzad Akbar oldu.