CHP’li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

25 ve 26’ncı dönem CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, yaşamını yitirdi.
Bir süredir Ankara Güven Hastanesi’nde tedavi gören Haluk Pekşen’in hayatını kaybettiği duyuruldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen hakkındaki paylaşımında şunları yazdı: “25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”
Kılıçdaroğlu, 8 Eylül’de Pekşen’i hastanede ziyaret etmişti.