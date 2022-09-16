CHP’li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

25 ve 26’ncı dönem CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, yaşamını yitirdi.

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Bir süredir Ankara Güven Hastanesi’nde tedavi gören Haluk Pekşen’in hayatını kaybettiği duyuruldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen hakkındaki paylaşımında şunları yazdı: “25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Kılıçdaroğlu, 8 Eylül’de Pekşen’i hastanede ziyaret etmişti.