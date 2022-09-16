ABD’den Harkov’daki toplu mezarlara tepki: Korkunç ve tiksindirici

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna’nın Harkov kentine bağlı İzyum’da bulunan toplu mezarlar konusunda “Bu durum korkunç ve tiksindirici” dedi.

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Kirby, günlük Beyaz Saray basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerindeki programının ayrıntılarını paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’nın haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı konusunda konuşan Kirby, ABD’nin dün Ukrayna’ya yönelik 600 milyon dolarlık yeni savunma yardımı paketini açıkladığını anımsatarak, desteklerinin süreceğini belirtti.

‘Hesap sorulması için çabalarımızı sürdüreceğiz’

Kirby, Ukrayna ordusunun yeniden ele geçirdiği Harkov’un İzyum kentinde bulunan toplu mezarlara da dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu mezarlardaki cesetlerin birçoğunun sivil olduğu söyleniyor. Bu durum korkunç, tiksindirici. Ayrıca ne yazık ki bize Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşındaki ahlaksızlığını ve gaddarlığını anımsatıyor. Rus güçlenin Ukrayna’daki savaş suçlarını ve gaddarlıklarını belgelemeye yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz ve Rusya’dan yaptıklarının hesabının sorulmasına yönelik ulusal ve uluslararası çabaları destekleyeceğiz.“