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Yaramazlara biraz batar!

Paşinyan: Azerbaycan’la çatışmalarda 13 Eylül’den bu yana 135 Ermenistan askeri öldü


Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la çatışmalarda 13 Eylül’den bu yana 135 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Paşinyan çarşamba 105 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.


Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında dört gün önce yoğun çatışma çıkmıştı. Çatışmalarda iki ülkenin savunma bakanlıkları da karşı taraftan ‘provokasyon geldiğini’ ve bunun sonucunda ‘savunma amaçlı cevap verildiğini’ iddia etmişti.

Son olarak Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan dün Azerbaycan’la ateşkes anlaşmasına vardıklarını söylemişti. Ateşkes kısa sürede ihlal edilmişti.

Azerbaycan çatışmalarda 50 askerin öldüğünü bildirmişti.

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