Merkez Bankası verileri: Konut fiyatları bir yılda yüzde 173 arttı

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 173,79 arttı. Aylık artışsa yüzde 8 oldu.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre konut fiyat endeksi geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 173,79 arttı.

Türkiye genelinde aylık bazdaki artışsa yüzde 8 oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 8,2, 8,4 ve 7,0 oranlarında arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 200,1, 181,0 ve 162,2 oranlarında arttı.

Yıllık bazda konut fiyat endeksinin en çok arttığı illerse yüzde 214’le Antalya, Burdur ve Isparta oldu.

En düşük artan illerse yüzde 107’yle Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Malatya oldu.