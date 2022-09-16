İzmir açıklarında göçmen botu battı: En az beş kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. İlk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise kurtarıldı.

Fotoğraf: Twitter (Temsili)

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre sabah saatlerinde göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Çalışmada 11’i denizde, üçü sahilde olmak üzere 14 göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde beş göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen bir kişi için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.