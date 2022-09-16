A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, 22 Eylül’de İstanbul’da Lüksemburg ve 25 Eylül’de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak milliler, 18 Eylül Pazar’dan itibaren Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak.

Aday kadroda, şu isimler yer alıyor:

*Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)

*Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

*Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)

Türkiye, C Ligi 1. Grup’taki son maçında Faroe Adaları ile 25 Eylül’de TSİ 21:45’te karşı karşıya gelecek.

Her iki karşılaşmada TRT 1’den naklen yayınlanacak.