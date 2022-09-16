Kılıçdaroğlu’ndan söz: Kapınız çalındığında ‘polis değil sütçüdür’ diyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi: “İktidarımızda çok rahat bizi eleştirebileceksiniz. Sabahın köründe bir kişi sizin kapınızı çalıyorsa o gelen bir polis değil mutlaka bir sütçüdür diyeceksiniz.”

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Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi ve E-5 Yan Yolu Düzenlemesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Ülkenin kalkınması ve her evde huzurun olması için her türlü mücadeleyi vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Asla hiçbir baskı beni yıldıramaz. Bir santim bile geri adım atmayacağız. Ya demokrasi ya hak ya hukuk ya adalet diyeceğiz. Ortası yok bu işin” dedi.

ANKA’da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sizden bir şey istiyorum. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Biz birlikteyiz, beraberiz.

*Şundan da emin olmanızı isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın seçtiği cumhurbaşkanı olacaktır.

*Gençlere de biz sözüm var. Sevgili gençler, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Baskıları biliyorum. Tweet attınız diye annelerinizin, babalarınızın zaman zaman sizi uyardığını da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. İktidarımızda çok rahat bizi eleştirebileceksiniz. Özgürce eleştirebileceksiniz. Sabahın köründe bir kişi sizin kapınızı çalıyorsa o gelen bir polis değil mutlaka bir sütçüdür diyeceksiniz.

*Sakın ola kavga etmeyin, sakın ola, sabırlı olun. Beraber oturup konuşurken sabrın ne kadar değerli olduğunu bileceksiniz. Sandığı bekleyeceğiz. Tahrikleri kapılmayın. Tahriklere kaptırmak için pek çok şey yapacaklar. Sabırla bekleyeceğiz. E