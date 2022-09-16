Kılıçdaroğlu, tek tek haber paylaşıp ‘genç muhafazakarlara’ seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesi hakkındaki sözlerini çarpıttığını ileri sürdüğü ve ‘propaganda aparatı’ olarak nitelediği AKP’ye yakın yayınların ekran görüntülerini paylaştı: “Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!”

Fotoğraf: Diken/CHP

İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu. Daha sonra Erdoğan’ın duyurduğu fiyatlar ile TOKİ başkanının açıkladıkları çelişmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da projede ‘inandırıcılık’ istemiş, şu mesajları yazmıştı:

“Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum.

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!”

‘Kara propaganda aparatları’ sözleri çarpıttı

Bu mesajlarsa AKP’ye yakın A haber, Yeni Şafak, Sabah, Kanal 7 gibi medya kuruluşlarınca, Kılıçdaroğlu projeye karşıymış gibi okuyuculara aktarıldı.

Bu ‘haber’lerin ekran görüntülerini Twitter adresinden paylaşan Kılıçdaroğlu, ‘genç muhafazakarlara’ seslendi: “Erdoğan’ın propaganda aparatları. Konutlar yapılsın, devlet garanti versin, destekleyeceğim dedim, kara propaganda aparatlarının haber yapma şekli işte bu… Genç muhafazakar; bu yalan ve talan düzenine son vermek senin elinde. Yaşlıları kandırıyorlar ama sizleri kandıramıyorlar!”