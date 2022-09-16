MB anketi: Dolar/TL beklentisi yıl sonu için düştü, 12 ay sonrası için yükseldi

Merkez Bankası (MB) eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu için enflasyon ve dolar beklentileri düştü.

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Hükümetin geçen yıl eylülde uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde, faizlerin indirilmesiyle enflasyonun düşeceği söylenmişti ama tam tersi oldu; MB ‘enflasyonu düşürmek için’ politika faizini yüzde 13’e kadar indirse de enflasyon yüzde 80’i aştı. Bu dönemde TL’de değer kayıpları da dur durak bilmedi.

Resmi verilere göre yıllık enflasyon ağustosta yüzde 80,21 olarak açıklanmıştı. Ama bağımsız sosyal bilimcilere göre oran yüzde 181.

MB anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6’dan yüzde 67,73’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99’ken, bu dönemde yüzde 36,74 oldu. İki yıl sonrası TÜFE beklentisiyse yüzde 24,35’ten yüzde 20,63’e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,65’ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisiyse 22,03 seviyesinden 22,07’ye yükseldi.

Katılımcıların 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7’yken, bu anket döneminde yüzde 4,8 olarak olarak kaydedildi. 2023 büyüme beklentisiyse bir önceki anket döneminde yüzde 3,8’ken, bu anket döneminde yüzde 4,5 oldu.

Geçen ay yüzde 80’i aşan enflasyon ve devam eden küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen Merkez politika faizini indirmiş ve buna ekonomide ivme kaybını gerekçe göstermişti.