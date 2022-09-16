Anket: Doğuda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun oyu Erdoğan’ın iki katı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin doğu ve güneydoğuda düzenlediği cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 45 aldığı, yüzde 20’de kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a fark attığı görüldü.

CHP liderini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izlerken, anketlerdeki senaryolarda yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oy oranları Türkiye geneline göre çok düşük.

Fotoğraf: Reuters

Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemdeki anketlerde AKP ve MHP’deki oy kaybı dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.

Katılımcılara “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa iki adaydan hangisine oy verirsiniz” diye sorulan ankette Erdoğan’ın oyu hep yüzde 20 olarak kaydedilirken, diğer adayların cumhurbaşkanı karşısında aldığı oylar şöyle:

Kılıçdaroğlu yüzde 45

İmamoğlu yüzde 39,4

Babacan yüzde 28,9

Yavaş yüzde 28,1

Akşener yüzde 24,4

Araştırmaya katılanlara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulduğundaysa HDP yüzde 39,6, AKP yüzde 16,4, CHP yüzde 12,3, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 9,7, kararsızlar yüzde 8,4 olarak kaydediliyor. Geri kalan partilerse yüzde 5’ten az oy alıyor.

Araştırmaya göre 2018 genel seçimlerinde AKP ve MHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 57’si bu partilere tekrar oy vereceklerini kaydetti. Bu oran HDP ve CHP’de yüzde 90’ın üzerinde.

Araştırmada ayrıca en büyük kararsız seçmen grubunun AKP ve MHP’de biriktiği, AKP’ye geçmiş seçimde oy verenlerin öncelikli olarak DEVA, CHP ve HDP’ye belirli oranlarda kaydığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri: Bir yıldan az kaldı

Muhalefet, adayını henüz açıklamasa da bazı anketlere göre, muhalefetin ‘temsilcisi’ konumuna gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısındaki gücü artmış görünüyor. Ama Reuters’ın görüşüne başvurduğu dört anket şirketine göre bu oyların Meclis çoğunluğu ve cumhurbaşkanlığını alabilecek güçte olup olmadığını söylemek için erken.

Bazı uzmanlara göre muhalefetin iktidara gelebilmesi için HDP’nin seçimlerdeki gücünü kabul etmesi gerek.

Bunun yanında ‘altılı masa’nın önemli aktörlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” demişti.

Milliyetçi muhalefet taban, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı karşısında özellikle ülkücü arka plandan gelen popülaritesi yüksek Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’ı kamuoyu tartışmalarına konu ediyor.

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar’sa, Yavaş’ın, anketlerde birinci çıksa dahi seçim döneminde Erdoğan karşısında kolayca yenileceğini öne sürmüştü: “Mansur Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde.”

İYİ Parti çevrelerinin seçimi HDP’siz de kazanabileceği kanısını da değerlendiren Sencar, şunları kaydetmişti: “Hiçbir şansları yok, hayal görmesinler. İYİ Partililerin ‘Biz HDP’yle masaya oturmayız’ demesi siyasi faciadır.”