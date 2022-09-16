Dünya Bankası: Resesyona rağmen faizlerin daha da artması gerekebilir

Dünya Bankası, başlıca merkez bankalarının enflasyonla mücadele için aynı anda faiz artırması nedeniyle dünya ekonomisinin resesyona girebileceğini belirtti.

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ABD, Çin ve avro bölgesinin, yani dünyanın üç büyük ekonomisinin keskin yavaşladığına dikkat çeken Dünya Bankası’nın dün yayımlanan yıllık ekonomik görünüm raporunda “Küresel ekonominin alacağı ılımlı bir darbe bile resesyona girilmesine sebep olabilir” uyarısı yer aldı.

Buna göre küresel ekonomide 1970’lerdeki resesyon sonrası toparlanmadan beri en keskin yavaşlama görülüyor. Tüketici güveniyse tarihteki küresel resesyonların öncesinde görülenden daha hızlı düşüyor.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, “Küresel büyüme keskin yavaşlıyor ve ülkeler resesyona girdikçe daha da yavaşlayacak” dedi.

Malpass, yavaşlama eğiliminin devam edeceği ve gelişmekte olan ülkelerle piyasalar üzerinde yıkıcı etkileri olacağına dair endişelerini dile getirdi.

Küresel enflasyon yüzde 5’e dayanabilir

Dünya Bankası raporuna göre önümüzdeki yıl devam etmesi beklenen faiz artırımları enflasyonu salgın öncesindeki seviyelerine indirmeye yetmeyebilir.

Başta ABD olmak üzere belli başlı bütün ekonomiler yüksek enflasyonu dindirmek için faiz artırırken, Türkiye’de Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisine uyarak yüzde 80’e dayanan resmi enflasyona rağmen faizi yüzde 13’e düşürmüştü.

Rapora göre tedarik zincirlerindeki aksamalar ve istihdam piyasasındaki baskılar azalmadığı sürece, enerji fiyatlarının dahil olmadığı küresel çekirdek enflasyon 2023’te yüzde 5 seviyesine yakın seyredebilir. Bu rakam, salgın öncesi beş yılın ortalamasının neredeyse iki katına denk geliyor.

Dünya Bankası merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için 2 puan daha faiz artırması gerekebileceğini belirtirken, küresel çapta faiz oranları şu an 2021 ortalamasının iki puan üzerinde seyrediyor.

Borsalardaki gerilimin üzerine bu boyutta faiz artırımının gayri safi yurt içi hasıla büyümesini 2023’te yüzde 0,5’e indirebileceği, yani kişi başına gelirin yüzde 0,4 daralabileceği uyarısında bulunan Dünya Bankası, bu rakamların teknik olarak küresel resesyon tanımına uyduğunu belirtti.