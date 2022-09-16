Rusya artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf değil

Fransa’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) açıklamasına göre Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olmaktan çekildi.
Rusya’nın AİHM’deki yargıcı da görevden çekilecek.
Avrupa Konseyi, Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatı sonrası Rusya’nın temsil hakkını askıya almıştı.
AİHM’in açıklamasında Rusya’nın 16 Eylül itibariyle AİHS tarafı olmaktan çekildiği belirtildi.
Rusya’ya karşı bu tarihe kadarki başvuruların AİHM tarafından incelenmeye devam edileceği aktarıldı.
Rusya’ya karşı 17 bin 450 başvuru yüksek mahkemenin değerlendirmesini bekliyor.