Rusya bundan sonra Avrupa Konseyi’nde yer almayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın bundan sonra Avrupa Konseyi’nde yer almayacağını açıkladı.
Avrupa Konseyi, Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatı sonrası Rusya’nın temsil hakkını askıya almıştı.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin ‘Avrupa Konseyi’nin çizgisini ve Avrupa’da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği’ ifade edildi.
Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada, “Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak” ifadeleri kullanıldı.