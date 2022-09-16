Erdoğan, Esad’ın yüzüne konuşmak istemiş: Keşke Özbekistan’a gelseydi

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm” dediğini öne sürdü.

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Hükümet yıllarca Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi gerektiğini belirtiyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu hedeften vazgeçildiğine ilişkin açıklaması, Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin ayaklanmasına neden olmuştu.

Çavuşoğlu’nun açıklaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinden sonra gelmişti. Türkiye’nin bölgede yeni bir operasyonuna karşı çıkan Putin, Ankara’yı Şam yönetimiyle diyaloğa çağırmıştı.

Erdoğan da bunun ardından zaten istihbarat düzeyinde görüşüldüğünü hatırlatınca Suriye politikasındaki değişim görünür oldu. CHP’yse Suriye krizinin çözülmesi için Esad yönetimiyle diyaloğun gerekli olduğunu uzun süredir savunurken iktidar kanadından buna sert tepkiler geliyordu.

Erdoğan: Keşke Esed de gelseydi

Eroğan, dün Özbekistan’a giderek Şanghay toplantısına katıldı. Bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geleceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın bu toplantıya katılmadan AKP MYK’sında Rusya Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmek istediği ve “Keşke o da Özbekistan’a gelseydi” dediği öne sürüldü.

İddianın sahibi AKP’ye yakınlığıyla tanınan Abdülkadir Selvi.

Selvi’ye göre Erdoğan şunları söyledi:

“Keşke Esed, Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı.

Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı.”