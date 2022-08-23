Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yüklendi: Putin talimat verdi diye Esad’la görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşeceğine ilişkin haberlere değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Putin talimat verdi, şimdi Esad’la görüşecek. Ben söylüyorum görüşmüyor, Putin söylüyor görüşüyor” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Meclis’in tatile girmesinin ardından farklı illerde düzenlediği grup toplantısını bu hafta Niğde’ye taşıdı. Kentin tarım açısından önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, iktidarın buraya havaalanı sözü verdiğini ama şimdiye dek tek çivi bile çakmadığını söyledi.

AKP’nin kaynakların tamamını ‘beşli çete’ye verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Beşli çetelerden alacak, bu millete vereceğiz. Kul hakkı yiyenlerle asla helalleşmeyeceğiz” dedi.

’33 askerimizi şehit edenlerin ayağına gittik’

İktidarın son günlerde Suriye politikasında tavır değiştirdiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Suriye’de 33 askerimiz şehit edildi. Vuran Rusya’ydı. Devleti yöneten Erdoğan, 33 şehidimizin olduğu hafta nefesi Moskova’da aldı. Bizden özür dilenmesi gerekirken biz onun ayağına gittik, niçin? Emevi Camii’nde 24 saat içinde namaz kılacağız diyorlardı, bir baktık Suriyeliler bize gelmiş. Şimdi göndereceğiz diyorlar. Bu kardeşiniz söz verdi. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi onların özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz.”

‘Putin talimat verdi’

Son zamanlarda iktidar cephesinden Şam yönetimiyle görüşmeleri yeniden başlatacaklarına ilişkin açıklamalar arttı. Erdoğan da son olarak “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok” dedi. Bunun üzerine basına Erdoğan’ın yakında Esad’la görüşeceğine dair bilgiler sızmaya başladı.

Bu konuya da değinen Kılıçdaroğlu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Yeniden Türkiye’yi ayağa kaldırmak zorundayız. Kalktı konuştu. ‘Bu can bu bedende olduğu sürece kimse benden papazı alamaz’ dedi. Papazı verdi mi? Bu tükürdüğünü yalamak demektir. Bu aynı zamanda Türkiye’nin itibarını yerle bir etmek demektir. ‘Asla Esed’le yan yana gelmeyeceğim’ dedi. Kendisine mektuplar yazdım. ‘Yanlış yapıyoruz. Arap konusu farklıdır, o dünyaya karışmayalım’ dedim. Putin talimat verdi şimdi Esad’la görüşecek. Ben söylüyorum görüşmüyor, Putin söylüyor görüşüyor.”

CHP yönetimi uzun süredir Suriye yönetimiyle diyaloğun yeniden kurulması gerektiğini savunuyor.