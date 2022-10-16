Akşam Postası / 16 Ekim 2022

Bartın’da patlama meydana gelen madende kömür üretimine ara verildi

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde grizu patlaması meydana gelmişti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, madende kömür üretimine ara verildiğini açıkladı.

‘Sansür’ yasası: ‘Konuşma kayıt altında’ diyen AKP’li Özdemir’e ABD’den yalanlama

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Meclis Genel Kurulu’ndaki ‘sansür yasası’ görüşmelerinde, tasarıyı ABD’li ilgilelerle görüştüklerini ve kendilerine “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediklerini aktarmıştı. Ama ABD’li bir yetkili bunu yalanladı.

Ankara mitingini iptal etmişlerdi: Eczacılar 60 bin kumanyayı Bartın’a gönderdi

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Bartın’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciası üzerine bugün yapmayı planladıkları ‘Büyük Eczacı Mitingi’ni iptal ederken, hazırlanan 60 bin kumanyayı Bartın’a gönderdi.

‘Masrafları Pentagon karşılasın’ diyen Musk karar değiştirdi: Ukrayna’ya ücretsiz Starlink hizmeti vermeye devam edeceğiz

Merkezi ABD’deki, uzay teknolojisi ve taşımacılığı alanlarında hizmet veren SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Ukrayna’daki internet erişimini sağlayan terminal ve hizmetlerin masraflarını bundan böyle karşılayamayacaklarını açıkladıktan bir gün sonra geri adım attı.