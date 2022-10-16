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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 16 Ekim 2022

Bartın’da patlama meydana gelen madende kömür üretimine ara verildi

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde grizu patlaması meydana gelmişti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, madende kömür üretimine ara verildiğini açıkladı.

Bozdağ’dan yaralı işçiye: Ermenek ve Soma’da da yaşanmıştı, epey tedbir alındı

Sanatçı Erkal ve Ergün’den Erdoğan’a tepki: Tedbirsizliği ‘kader’ diye yutturamazsınız

Maden faciasında ölen Burçin Saban yedek listeden işe girmiş

Demirtaş’tan ‘maden şehitleri’ çıkışı: Kimse laf kalabalığı yapmasın, bu cinayet

Avukatlardan 26 talep: Amasra’da delil karartmanın önüne geçilsin

Patlamadan kurtulan maden işçisi: Su torbaları ateşi suya çevirdi

‘Sansür’ yasası: ‘Konuşma kayıt altında’ diyen AKP’li Özdemir’e ABD’den yalanlama

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Meclis Genel Kurulu’ndaki ‘sansür yasası’ görüşmelerinde, tasarıyı ABD’li ilgilelerle görüştüklerini ve kendilerine “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediklerini aktarmıştı. Ama ABD’li bir yetkili bunu yalanladı.


Ankara mitingini iptal etmişlerdi: Eczacılar 60 bin kumanyayı Bartın’a gönderdi

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Bartın’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciası üzerine bugün yapmayı planladıkları ‘Büyük Eczacı Mitingi’ni iptal ederken, hazırlanan 60 bin kumanyayı Bartın’a gönderdi.

‘Masrafları Pentagon karşılasın’ diyen Musk karar değiştirdi: Ukrayna’ya ücretsiz Starlink hizmeti vermeye devam edeceğiz

Merkezi ABD’deki, uzay teknolojisi ve taşımacılığı alanlarında hizmet veren SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Ukrayna’daki internet erişimini sağlayan terminal ve hizmetlerin masraflarını bundan böyle karşılayamayacaklarını açıkladıktan bir gün sonra geri adım attı.

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