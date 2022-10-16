‘Sansür’ yasası: ‘Konuşma kayıt altında’ diyen AKP’li Özdemir’e ABD’den yalanlama

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Meclis Genel Kurulu’ndaki ‘sansür yasası’ görüşmelerinde, tasarıyı ABD’li ilgilelerle görüştüklerini ve kendilerine “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediklerini aktarmıştı. Ama ABD’li bir yetkili bunu yalanladı.

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AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi 14 Ekim’deki Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

13 Ekim’deki ‘sansür yasası’ görüşmelerinde söz alan Özdemir, yasayı ‘Amerikalı ilgililerle’ konuştuklarını söylemişti.

Özdemir şunları kaydetmişti: “Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi… Bu yaptığımız düzenleme birçok ülkeye örnek olacak. Dolayısıyla bunu merak ettikleri için bizimle görüşmek istediler. Biz de bu yasanın içeriğini, özellikle 29’uncu maddeyi Amerikalılara anlattık. Sonunda şunu söylediler, konuşmalar kayıt altında, evraklara bakabilirsiniz: ‘Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor’ dediler, toplantıyı öyle bitirdik.”

29’uncu maddede gazeteci ve sosyal medya kullanıcılarına ‘yanıltıcı bilgiyi yaymaktan’ dolayı bir yıldan üç yıla hapis cezası öngörülüyor.

VOA Türkçe’den Begüm Dönmez Ersöz’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, bir büyükelçilik yetkilisinin “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediğini yalanladı. Sözcü, ABD’de de benzer yasaların olduğu iddialarını yalanlayarak Türk basınında geçen bu ifadeleri ‘dezenformasyon’ olarak tanımladı.

Sansür yasasına eleştiri

Dışişleri bakanlığı sözcüsü, sansür yasasına da tepki gösterdi.

Sözcü, yasanın dezenformasyonu muğlak ve son derece geniş şekilde tanımlayarak dezenformasyonu suç haline getirdiğini belirtti. Sözcüye göre, böyle bir yasanın ifade özgürlüğü üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir, özgür ve açık tartışma ortamını kısıtlanabilir, sansür ve otosansürü arttırabilir ve internet kullanıcılarının gizliliğini tehlikeye atılabilir.

Sözcü ayrıca, bu yasanın dijital ve çevrimiçi bilgi ve eğlence hizmet sağlayıcılarını ciddi şekilde etkileyebileceğini ve bunun da Türkiye ekonomisinde önemli miktarda özel ticari yatırım kaybına yol açabileceğini söyledi.